Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на 8 лет за допинг

Суровость наказания обусловлена тем, что это уже второе нарушение антидопинговых правил в карьере Натальи Лупу

Украинская бегунья Наталья Лупу дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических ассоциаций (IAAF) на восемь лет за использование допинга. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на сайт IAAF.

Лупу сдала положительный внесоревновательный допинг-тест в июле прошлого года.

Спортсменку дисквалифицировали на восемь лет (до 26 декабря 2024 года), так как это второе нарушение антидопинговых правил в ее карьере.

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Напомним, ранее Наталья Лупу сдала положительный тест на милдронат, но была оправдана.