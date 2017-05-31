"Днепр" не смог доиграть свой последний матч в Премьер-лиге

Возможно, этот поединок стал последним в истории клуба

Болельщики "Днепра" сорвали последний матч команды в украинской Премьер-лиге перед вылетом в низший дивизион.

В поединке 32-го тура против "Волыни" болельщики уже в первом тайме дважды бросали файеры на поле, однако судья только приостанавливал встречу.

На старте второго тайма болельщики с фанатской трибуны "Днепра" бросили петарду во вратарскую площадь "Волыни". После этого Бондарь принял решение досрочно закончить матч.

На этот момент "Днепр" вел в счете 1:0. Однако, "Днепру", скорее всего, будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

После игры состоялось трогательное прощание игроков и тренерского штаба "Днепра" с болельщиками. Возможно, этот поединок стал последним в истории клуба.

Напомним, Степаненко останется в "Шахтере" еще на пять лет.