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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Днепр" не смог доиграть свой последний матч в Премьер-лиге

"Днепр" не смог доиграть свой последний матч в Премьер-лиге

"Днепр" не смог доиграть свой последний матч в Премьер-лиге
Иллюстративное фото

Возможно, этот поединок стал последним в истории клуба

31.05.17 230
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Болельщики "Днепра" сорвали последний матч команды в украинской Премьер-лиге перед вылетом в низший дивизион.

В поединке 32-го тура против "Волыни" болельщики уже в первом тайме дважды бросали файеры на поле, однако судья только приостанавливал встречу.

На старте второго тайма болельщики с фанатской трибуны "Днепра" бросили петарду во вратарскую площадь "Волыни". После этого Бондарь принял решение досрочно закончить матч.

На этот момент "Днепр" вел в счете 1:0. Однако, "Днепру", скорее всего, будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

После игры состоялось трогательное прощание игроков и тренерского штаба "Днепра" с болельщиками. Возможно, этот поединок стал последним в истории клуба.

Напомним, Степаненко останется в "Шахтере" еще на пять лет.

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