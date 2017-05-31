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Главная » Стиль жизни » Спорт » Главным тренером киевского "Динамо" станет Хацкевич, - СМИ

Главным тренером киевского "Динамо" станет Хацкевич, - СМИ

Главным тренером киевского "Динамо" станет Хацкевич, - СМИ
Александр Хацкевич / Фото: Футбол 24

Завтра объявят об этом официально

31.05.17 1668
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Новым наставником "Динамо" станет Александр Хацкевич, в тренерском штабе которого будут работать Олег Лужный, Юрий Мороз, Максим Шацких и Александр Шовковский.

Об этом сообщают ряд украинских СМИ.

Информация об этом приводится со ссылкой на источники в Федерации футбола Украины. Отмечается, что Шовковский будет тренером вратарей киевской команды.

1 июня будет объявлено имя нового главного тренера киевского коллектива, а также состав его тренерского штаба.

Напомним, новым тренером "Барселоны" станет Вальверде.

 
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