Главным тренером киевского "Динамо" станет Хацкевич, - СМИ

Новым наставником "Динамо" станет Александр Хацкевич, в тренерском штабе которого будут работать Олег Лужный, Юрий Мороз, Максим Шацких и Александр Шовковский.
Об этом сообщают ряд украинских СМИ.
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Информация об этом приводится со ссылкой на источники в Федерации футбола Украины. Отмечается, что Шовковский будет тренером вратарей киевской команды.
1 июня будет объявлено имя нового главного тренера киевского коллектива, а также состав его тренерского штаба.
Напомним, новым тренером "Барселоны" станет Вальверде.