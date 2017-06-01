"Манчестер Юнайтед" стоит 3,186 млрд евро

Английский "Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мира по версии аудиторской компании KPMG.
Об этом говорится на официальном сайте организации, н который ссылаются мировые спортивные СМИ.
Стоимость английского клуба оценивается в 3,186 млрд евро.
Таким образом, "МЮ" обошел испанский "Реал" (3,057 млрд евро), с которым делил первое место в прошлогоднем отчете компании. На третье место рейтинга специалисты поставили "Барселону", оценив ее стоимость в 2,8 млрд евро.
Далее в рейтинге в порядке убывания располагаются: немецкая "Бавария" (2,5 млрд евро), английские "Манчестер Сити" (2,04 млрд евро), "Арсенал" (2,02 млрд евро), "Челси" (1,7 млрд евро), "Ливерпуль" (1,4 млрд евро), итальянский "Ювентус" (1,3 млрд евро) и английский "Тоттенхэм" (1,04 млрд евро). Замыкает таблицу французский клуб "Марсель", чья стоимость оценивается в 196 млн евро.
В отчете компании отмечается, что суммарная стоимость 32 клубов, попавших в рейтинг, составляет 29,9 млрд евро. Данный показатель на 14 % превосходит суммарную стоимость 32 клубов в прошлогоднем рейтинге.
Рейтинг составлялся исходя из пяти критериев: рентабельность, популярность, доходы от стадиона, доходы от телетрансляций и спортивный потенциал.
Напомним, ФИФА расследует самый дорогой трансфер в истории футбола.