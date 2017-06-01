Украинец стал бронзовым призером Кубка мира по шашкам-100

На турнире собираются почти все сильнейшие игроки мира

На завершившемся в Испании этапе Кубка мира по шашкам-100 международный гроссмейстер из Днипра Артем Иванов завоевал 3-е место в невероятной борьбе с более чем ста сильнейшими спортсменами мира. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Федерацию шашек Украины.

Турнир в Салоу (Испания) является традиционным и проходит в небольшом курортном городке Каталонии в конце мая и собирает почти всех сильнейших игроков в международных шашках.

В нынешнем году интерес к турниру подогревался приближающимся чемпионатом мира по шашкам-100, который состоится осенью в эстонской столице Таллине.Поэтому многие ведущие спортсмены приехали в Салоу, чтобы провести "разведку боем" и узнать как свою силу, так и степень подготовки соперников.

Тем приятней уверенная и стабильная игра, которую показал украинский гроссмейстер Артем Иванов, который во второй раз в течение мая порадовал своим результатом и завоевал 3-е место в основном турнире по швейцарской системе.

Еще два представителя Украины, международные гроссмейстеры из Харькова Юрий Аникеев и Игорь Кирзнер из Запорожья - показали стабильную игру, отстав от призеров лишь на очко и по коэффициенту заняли 11 и 15 места соответственно из 144 участников Кубка мира-2017.

У женщин также успешно выступила международный гроссмейстер из Одессы Виктория Мотричко, попав в тройку сильнейших в женском зачете.