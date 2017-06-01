Первая ракетка Украины проиграл третьей ракетке мира

Александр Долгополов проиграл третьему номеру мирового рейтинга швейцарцу Стэну Вавринке во втором круге Открытого первенства Франции и стал последним представителем Украины в мужском одиночном разряде, который покинул Ролан Гаррос.

Швейцарец с трудом справился с украинцем в трех партиях - 6:4, 7:6 (5), 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. За это время Вавринка сделал 16 эйсов и четыре брейка, пять раз ошибившись при подаче.

Долгополов шесть раз подал навылет, реализовал два брейк-поинта и допустил одну ошибку при вводе мяча в игру.

Напомним, что ранее лучшим результатом Долгополова на Ролан Гаррос был третий круг, до которого он добирался в 2010 и 2011 годах.