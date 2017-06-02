Артем Кравец продолжит играть в "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что футболист Артем Кравец, который вернулся из аренды из испанской "Гранады", точно продолжит карьеру в составе "бело-синих".

"На днях я встречался с Артемом, мы поговорили о его дальнейшей карьере. Могу сказать однозначно, что больше в аренду Кравца мы не отпустим! Он будет выступать за Динамо", - сказал Суркис в интервью Команда №1.

Также был оговорен возможный переход Кравца в другие клубы. По словам Суркиса, футболист сможет продолжить карьеру в другой команде только в том случае, если его контракт будет выкуплен.

Напомним, контракт Кравца с "Динамо" истекает летом 2018 года.