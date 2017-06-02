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Видео Сегодня "Реал" может снять проклятие победителя Лиги чемпионов

<span class="label red">Видео</span> Сегодня "Реал" может снять проклятие победителя Лиги чемпионов

Матч начнется в 21.45 по киевскому времени

02.06.17 30
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В Кардиффе состоится финал Лиги чемпионов. За трофей будут бороться туринский "Ювентус" и мадридский "Реал".

Матч станет повторением финала ЛЧ 1998 года: тогда "Реал" минимально обыграл "Ювентус" и завоевал седьмой Кубок чемпионов (сейчас у мадридцев – 11 трофеев, это рекорд турнира). "Реал" выиграли Кубок в прошлом сезоне, и, если команда Зинедина Зидана победит, то станет первым клубом в истории, которому удавалось завоевать трофей два раза подряд.

И снять так называемое проклятие победителя ЛЧ. 

"Ювентус" побеждал в финалах дважды – в 1985 и 1996 годах, проигрывали – четырежды (антирекорд ЛЧ), последний раз "Барселоне" в 2015 году.

Всего команды провели между собой 18 матчей, все – в рамках главного еврокубка. В активе обеих команд по восемь побед при двух ничьих, но "Ювентус" при этом забил 21 мяч, а "Реал" – 18.

Напомним, на финал Лиги чемпионов, который пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая 2018 года, может приехать около 170 тысяч иностранцев.

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