Украинский дзюдоист выиграл "золото" на этапе Кубка Европы

Геворг Хачатрян завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг

Украинец Геворг Хачатрян стал победителем очередного этапа открытого Кубка Европы по дзюдо, который проходит в Бухаресте (Румыния). Об этом сообщает Укринформ.

В первый день турнира 26-летний представитель спортобщества "Динамо" из Днипра поднялся на подиум в весовой категории до 66 кг.

На пути к "золоту" Хачатрян одержал победы над французом Робином Коррадо, испанцем Адрианом Фернандесом, итальянцами Мануэлем Ломбардо, Маттео Медвесом, а также Альберто Гайтеро из Испании - в финале.

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Во второй день этапе Кубка Европы дзюдоисты разыграют заключительные 6 комплектов наград.