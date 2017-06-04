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Главная » Стиль жизни » Спорт » Свитолина вышла в 1/8 финала турнира Ролан Гаррос
Свитолина вышла в 1/8 финала турнира Ролан Гаррос
Элина Свитолина / Фото: on.od.ua

Свитолина вышла в 1/8 финала турнира Ролан Гаррос

Украинка обыграла соперницу из Польши Магду Линетт

04.06.17 57
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Украинка Элина Свитолина одержала победу в третьем круге турнира Большого Шлема во Франции. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт Ролан Гаррос.

Поединок с Магдой Линетт должен был пройти 3 июня, но из-за непогоды в Париже был отложен на воскресенье, 4 мая.

Украинке хватило одного брейка, чтобы обеспечить себе победу в стартовой партии, которая длилась всего 35 минут.

Во втором сете (53 минуты) борьбы было больше: Свитолина постоянно чувствовала давление на своей подаче. У 94-й ракетки мира Линетт было 4 брейк-пойнта во втором сете, но ни один она не использовала.

В решающие моменты партии Элина сыграла более четко. Решающий эпизод произошел в 11-м гейме (5:5) на подаче Линетт при счете "меньше". Сетка помогла украинской теннисистке выполнить брейк, а следовательно - скрытый матч-бол. 12-й гейм Свитолина провела идеально.

Элина Свитолина (Украина) - Магда Линетт (Польша) - 6:4, 7:5

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