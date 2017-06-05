За два дня на турнире World Challenge Cup в Гвадалахаре сборная Украины по художественной гимнастике завоевала четыре медали

Сборная Украины по художественной гимнастике на этапе World Challenge Cup в Гвадалахаре после серебра в многоборье в групповых упражнениях выиграла еще три медали в финалах отдельных видов.

Об этом сообщает Xsport.



В групповых упражнениях украинки Евгения Гомон, Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Валерия Ханина, Диана Мижерицкая и Дарья Кобец стали вторыми в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками (18.350 балла), а также завоевали бронзу в упражнении с пятью обручами (18.350 балла).

В личных финалах лидер сборной Виктория Мазур выиграла бронзу в упражнении с булавами (16.400 балла).

Другим сильным впечатлением от турнира в Гвадалахаре стал трогательный эпизод, который попал в трансляцию соревнований. Болельщики громко приветствовали лидера сборной Украины Викторию Мазур, а сама спортсменка с радостью и очевидным смущением показала подаренный ей плакат с ее фотографиями и надписью "Ты - королева". 22-летняя луганская гимнастка ответила воздушными поцелуями и поклоном.