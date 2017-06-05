Сборная Украины по художественной гимнастике на этапе World Challenge Cup в Гвадалахаре после серебра в многоборье в групповых упражнениях выиграла еще три медали в финалах отдельных видов.
Об этом сообщает Xsport.
В групповых упражнениях украинки Евгения Гомон, Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Валерия Ханина, Диана Мижерицкая и Дарья Кобец стали вторыми в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками (18.350 балла), а также завоевали бронзу в упражнении с пятью обручами (18.350 балла).
В личных финалах лидер сборной Виктория Мазур выиграла бронзу в упражнении с булавами (16.400 балла).
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина вышла в 1/8 финала турнира Ролан Гаррос
Другим сильным впечатлением от турнира в Гвадалахаре стал трогательный эпизод, который попал в трансляцию соревнований. Болельщики громко приветствовали лидера сборной Украины Викторию Мазур, а сама спортсменка с радостью и очевидным смущением показала подаренный ей плакат с ее фотографиями и надписью "Ты - королева". 22-летняя луганская гимнастка ответила воздушными поцелуями и поклоном.