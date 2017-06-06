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Главная » Стиль жизни » Спорт » В символическую сборную Лиги чемпионов вошли девять игроков "Реала"

В символическую сборную Лиги чемпионов вошли девять игроков "Реала"

В символическую сборную Лиги чемпионов вошли девять игроков "Реала"
Фото из открытых источников

От "Барселоны" попал только Месси

06.06.17 16
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил состав символической сборной Лиги чемпионов 2016-2017 года.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В список попали 18 игроков - это лучшие футболисты в главном клубном турнире Европы в завершившемся сезоне.

Среди них восемь представителей мадридского "Реала", который выиграл Лигу чемпионов дважды подряд. Отметим, что три игрока представляют финалиста в этом сезоне "Ювентус" и столько же - "Атлетико".

Также в символическую сборную вошли два игрока "Монако" и только по одному футболисту попали от "Барселоны" и "Баварии".

Вратари: Буффон ("Ювентус"), Облак ("Атлетико").

Защитники: Бонуччи ("Ювентус"), Карвахаль ("Реал"), Марсело ("Реал"), Рамос ("Реал"), Годин ("Атлетико").

Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Кроос ("Реал"), Модрич ("Реал"), Иско ("Реал"), Пьянич ("Ювентус"), Бакайоко ("Монако").

Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал"), Месси ("Барселона"), Мбаппе ("Монако"), Левандовски ("Бавария"), Гризманн ("Атлетико").

Напомним, для "Реала" эта Лига Чемпионов стала 12-й в истории, что является рекордом.

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