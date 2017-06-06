В Норвегии стартует один из сильнейших турниров в истории шахмат

В норвежском Ставангере сегодня, 6 июня, стартует один из самых сильных турниров в истории шахмат. Десять супергроссмейстеров сыграют по круговой системе. Эти соревнования проходят в пятый раз.

Состав участников: Магнус Карлсен (Норвегия, 2832), Уэсли Со (США, 2812), Владимир Крамник (Россия, 2808), Фабиано Каруана (США, 2805), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2795), Левон Аронян (Армения, 2793), Виши Ананд (Индия, 2786), Хикару Накамура (США, 2785), Сергей Карякин (Россия, 2781), Аниш Гири (Нидерланды, 2771).

Если лидеры наберут одинаковое количество очков, победителя определит тай-брейк. Надо отметить, что призы под стать такому сильному турнира: первый - 70 тысяч евро, второй - 40 тысяч, третий - 25 тысяч.

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го.

Начало игры в 17.00 по Киеву.

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По традиции этого турнира жеребьевка проходила по итогам предстартового блиц-турнира, который закончился так: 1. Карлсен - 7,5 очка; 2-3. Накамура, Аронян - по 5,5; 4. Вашье-Лаграв - 5; 5-6. Крамник, Карякин - по 4,5; 7-8. Ананд, Со - по 4; 9. Каруана - 3; 10. Гири - 1,5.

Итак, жребий разместил гроссмейстеров следующим образом: 1. Накамура, 2. Аронян, 3. Карлсен, 4. Вашье-Лаграв, 5. Крамник, 6. Карякин, 7. Ананд, 8. Со, 9 Каруана, 10 Гири.

Как всегда, главным фаворитом является чемпион мира Карлсен. Однако, в своем последнем турнире (Вейк-ан-Зее) в январе Магнус уступил первое место Со. Поэтому он явно захочет взять реванш. То, что норвежец находится в отличной форме, подтверждает и тот факт, что он в прекрасном стиле победил в блиц-турнире.

Среди претендентов на победу, конечно, называют также и Со. Тем интереснее будет их партия, которая состоится уже в первом туре. Не следует недооценивать также Каруану и Ароняна. Хотя в конце концов, все десять участников способны на подвиг и имеют на своем счету не одну победу в турнирах самого высокого уровня.