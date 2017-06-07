В программе Олимпиады в Токио возможны изменения

Совет МОК проведет заседание в Лозанне 9 июня и обсудит изменения в программе Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на AFP, основным посылом на заседании будет попытка уравнять мужские и женские виды спорта.

Будут обсуждаться варианты проведения смешанных эстафет в легкой атлетике, плавании, многоборье. В то же время могут быть сокращены квоты для других видов спорта, например, для тяжелой атлетики.

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Международная федерация гребли уже предложила равное количество программ для мужчин и для женщин, тогда как раньше она проводила на Олимпиадах восемь мужских программ и шесть женских.

Напомним, на Олимпиаде-2018 будут работать роботы.