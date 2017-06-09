На Олимпиаде-2020 будет на 15 дисциплин больше

9 июня исполком Международного олимпийского комитета принял решение о включении 15 новых дисциплин в программу Игр-2020. Об этом сообщает УНИАН.
В программу следующей Олимпиады войдут:
- смешанная эстафета в легкой атлетике 4 по 400 метров;
- смешанные командные соревнования по дзюдо;
- смешанные командные соревнования по стрельбе из лука
- соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3;
- смешанные соревнования по настольному теннису;
- командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин;
- смешанная эстафета по триатлону;
- комбинированная эстафета по плаванию 4 по 100 метров;
- соревнования по плаванию на дистанции 800 метров у мужчин и 1500 метров у женщин;
- соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин;
- мужской и женский мэдисон в велотреке.
Напомним, Олимпиада-2020 состоится в Токио с 24 июля по 9 августа.