Сборная Украины сделала важный шаг к ЧМ по футболу в России

Команда Андрея Шевченко обыграла в гостях сборную Финляндии в отборочном матче к чемпионату мира по футболу, который пройдет в следующем году в России.

Первый тайм оказался откровенно скучным и закончился нулевой ничьей. Во втором тайме счет открыл Евгений Коноплянка, через несколько минут финны сравняли счет, однако решающий удар удался нашему Артему Беседину.

Таким образом, сборная Украины поднялась на второе место в своей группе, которое дает право на стыковые матчи за выход на ЧМ-2018. Если в сегодняшнем матче Хорватия обыграет на выезде Исландию, то наша команда на нем и останется.

Напомним, Роналду готовы купить за рекордные 180 млн евро.