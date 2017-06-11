Сборная Украины сделала важный шаг к ЧМ по футболу в России

Команда Андрея Шевченко обыграла в гостях сборную Финляндии в отборочном матче к чемпионату мира по футболу, который пройдет в следующем году в России.
Первый тайм оказался откровенно скучным и закончился нулевой ничьей. Во втором тайме счет открыл Евгений Коноплянка, через несколько минут финны сравняли счет, однако решающий удар удался нашему Артему Беседину.
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Таким образом, сборная Украины поднялась на второе место в своей группе, которое дает право на стыковые матчи за выход на ЧМ-2018. Если в сегодняшнем матче Хорватия обыграет на выезде Исландию, то наша команда на нем и останется.