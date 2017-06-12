Свитолина поднялась на пятое место в рейтинге WTA

Элина Свитолина, благодаря результатам на Ролан Гаррос, где теннисистка дошла до четвертьфинала, улучшила свой личный рекорд еще на одну позицию и заняла пятое место в обновленном рейтинге WTA. Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Леся Цуренко, которая впервые в карьере пробилась в третий круг на Открытом чемпионате Франции, приближается к своему лучшему результату в рейтинге (33-е место) и сейчас находится на 37-й позиции.

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Всего одна строчка отделяет от повторения личного рекорда и Ольгу Савчук. Украинка занимает в парной классификации 42-е место (1980 очков) после выхода в свой дебютный четвертьфинал на Шлемах.

Рейтинг WTA

1. Анжелика Кербер (Германия)

2. Симона Халеп (Румыния)

3. Каролина Плишкова (Чехия)

4. Серена Уильямс (США)

5. Элина Свитолина (Украина)

6. Доминика Цибулкова (Словакия)

7. Каролина Возняцки (Дания)

8. Джоанна Конта (Великобритания)

9. Светлана Кузнецова (Россия)

10. Агнешка Радваньска (Польша)