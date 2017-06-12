"Днипро" скатится во вторую лигу украинского футбола

Еще 31 мая в адрес Федерации футбола Украины поступила директива ФИФА с указанием понизить в классе ФК "Днипро" за непогашеные долги.

По каким причинам ФФУ до сих пор не имплементировала данное указание - неизвестно. Однако, наверняка это произойдет через неделю и оба "Днипра" (ФК и СК) будут включены во Вторую лигу, так как в Первую лигу команда опустится по спортивному принципу.

Как отмечает fcdnipro.com, теперь, со спортивной точки зрения, это наказание уже ни на что не влияет, а последнее, для чего нужен ООО ФК "Днипро" его учредителям — это дождаться поступления на счет 1,5 миллиона евро за трансфер Евгения Коноплянки из "Севильи" в "Шальке", а так же возможные "платежи солидарности" за молодых игроков. В таком виде ООО "ФК Днипро" просуществует недолго и закончит свой жизненный путь под тяжестью долгов, вероятно, уже к концу этого года.

Напомним, "Дниро" не смог доиграть свой последний матч в Премьер-лиге.