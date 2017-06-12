Пхеньян и Сеул могут вместе провести чемпионат мира по футболу

Президент Южной Кореи Мун Джэин предложил президенту ФИФА Джанни Инфантино вариант возможного проведения чемпионата мира по футболу в 2030 году совместно с Северной Кореей.

По мнению политика, такое большое мероприятие могло бы поспособствовать миру в регионе Северо-Восточной Азии.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на AP.

"Если бы соседние северо-восточные страны Азии, включая Южную и Северную Кореи, провели бы совестный чемпионат мира, думаю, это внесло бы вклад в примирение этих стран и всего региона", - сказал Мун Джэин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На футбольном чемпионате мира 2026 года у Европы будет 16 мест

Инфантино пообещал рассмотреть этот вопрос и обговорить его с президентом Китая Си Цзиньпином, чья страна собирается подать индивидуальную заявку на проведение ЧМ-2030. На организацию этого мундиаля также претендует и Япония.

Напомним, Южная Корея принимала чемпионат мира по футболу в 2002 году совместно с Японией.