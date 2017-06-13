Гусев вернулся в киевское "Динамо"

Киевское "Динамо" подписало контракт с полузащитником Олегом Гусевым сроком на один сезон — до лета 2018 года.
Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
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Гусев присоединится к команде на сборе, который начнется 26 июня и пройдет в Австрии.
Напомним, футболист выступал за команду с 2003 по 2016 год, за это время провел в составе киевлян 438 матча и забил 96 мячей во всех турнирах. В декабре 2016 года у полузащитника закончился контракт, и последние полгода Олег поддерживал форму самостоятельно.