Самый невезучий стадион ЧМ-2018 в России чуть не сгорел (видео)

14 июня на стадионе "Волгоград-Арена" произошел крупный пожар: загорелись стройматериалы. Огромный черный столб дыма был виден в городе издалека.
Один из строящихся стадионов, предназначенных для предстоящего чемпионата мира по футболу в России, впору записывать в в самые невезучие объекты.
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Прибывшим пожарным расчетам удалось быстро справится с огнем, никто не пострадал. Сумма ущерба уточняется.
Напомним, в ноябре 2015 года при проведении монтажных работ восьмиметровая металлическая конструкция завалилась вместе с находившимися на ней людьми, в результате легкие травмы получил один из рабочих.
В феврале 2016 года при демонтаже щитовой опалубки перелом костей таза получил 21-летний рабочий.
В марте 2016 года в ходе строительных работ на стадионе обрушилось перекрытие второго этажа. Обрушение металлоконструкций произошло под тяжестью бетона.