Экс - капитан киевского "Динамо" продлил контракт с московским клубом

Украинский полузащитник Тарас Михалик продлил контракт с московским "Локомотивом".

Как сообщает официальный сайт клба, соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один год.

"Рад, что мое время в "Локомотиве" продолжается, и наше расставание с болельщиками не будет долгим. Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи", - сказал Михалик.

Отметим, Михалик играет за Локомотив с 2013 года. До этого он выступал в чемпионате Украины за киевский ЦСКА, "Закарпатье" и "Динамо".

Напомним, накануне новый главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини сообщил, что украинец Анатолий Тимощук вошел в состав его тренерского штаба.