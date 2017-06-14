Украинец Кваша подтвердил звание чемпиона Европы на метровом трамплине

Украинский спортсмен Илья Кваша выиграл золотую медаль на соревнованиях по прыжкам в воду с метрового трамплина в рамках чемпионата Европы, который проходит в Киеве.
Об этом на странице в Facebook сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.
Илья Кваша по итогам шести попыток показал лучший результат, оказавшись недосягаемым для соперников с 431.75 балла в активе.
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Таким образом украинец подтвердил звание чемпиона Европы на метровом трамплине - на континентальном первенстве 2016 года в Лондоне Кваша также завоевал "золото".
Еще один украинец Олег Колодий остановится в шаге от пьедестала, заняв 4-е место с результатом 391.10. "Серебро" завоевал немец Патрик Хаусдинг - 419.80 балла, а "бронза" – у француза Матье Россета - 412.95.
Напомним, Виталия Кличко увековечат в Международном зале боксерской славы.