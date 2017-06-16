В киевском Дворце спорта закончился турнир по смешанным единоборствам WWFC 7, организованный всемирной лигой World Warriors Fighting Championship.
Ярким и запоминающимся событием на турнире стала победа Светланы Гоцик и Сергея Спивака, представляющих Украину на этом турнире.
Светлана в бою за титул чемпионки мира WWFC в весе до 58 кг удушающим приемом победила Саманту Жан-Франсуа.
А Сергей в финальном поединке в весовой категории свыше 93 кг одолел американца Трэвиса Фултона. Бой между ними получился просто потрясающим. Ошибались те, кто считал, что с таким огромным грузом боевого опыта 40-летний Фултон станет для молодого и голодного Спивака легкой добычей. Выжидая активных действий, Трэвис сразу после начала боя заманил Сергея в опаснейшую ловушку и взял на "гильотину". К чести украинца, он перетерпел и вырвался из цепких объятий Фултона. А уже вскоре праздновал победу. Пропустив мощный удар Спивака в голову, Трэвис оказался в нокдауне. Сергей пошел на добивание и подловил американца удушающим из-за спины.
Напомним, украинец Кваша подтвердил звание чемпиона Европы на метровом трамплине.