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Главная » Стиль жизни » Спорт » Фото Видео Украинцы стали чемпионами мира по смешанным единоборствам

Фото Видео Украинцы стали чемпионами мира по смешанным единоборствам

<span class="label red">Фото Видео</span> Украинцы стали чемпионами мира по смешанным единоборствам

В финальных поединках наши победили француженку и американца

16.06.17 92
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В киевском Дворце спорта закончился турнир по смешанным единоборствам WWFC 7, организованный всемирной лигой World Warriors Fighting Championship.

Ярким и запоминающимся событием на турнире стала победа Светланы Гоцик и Сергея Спивака, представляющих Украину на этом турнире. 

Светлана в бою за титул чемпионки мира WWFC в весе до 58 кг удушающим приемом победила Саманту Жан-Франсуа. 

А Сергей в финальном поединке в весовой категории свыше 93 кг одолел американца  Трэвиса Фултона. Бой между ними получился просто потрясающим. Ошибались те, кто считал, что с таким огромным грузом боевого опыта 40-летний Фултон станет для молодого и голодного Спивака легкой добычей. Выжидая активных действий, Трэвис сразу после начала боя заманил Сергея в опаснейшую ловушку и взял на "гильотину". К чести украинца, он перетерпел и вырвался из цепких объятий Фултона. А уже вскоре праздновал победу. Пропустив мощный удар Спивака в голову, Трэвис оказался в нокдауне. Сергей пошел на добивание и подловил американца удушающим из-за спины.

Напомним, украинец Кваша подтвердил звание чемпиона Европы на метровом трамплине.

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