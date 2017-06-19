Холодницкий в ФФУ будет заниматься договорными матчами

Заместитель Генпрокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, которого недавно избрали вице-президентом Федерации футбола Украины, будет курировать борьбу с договорными матчами.

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

"Назар Холодницкий будет курировать борьбу с договорными матчами и коррупцией в украинском футболе в целом в тесном сотрудничестве с Комитетом этики и честной игры, который возглавляет Франческо Баранка", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду грозит тюремный срок

Также отмечается, что назначение Холодницкого первым вице-президентом ФФУ согласовано с УЕФА и ФИФА.

"Это кадровое решение было подготовлено и согласовано с соответствующими компетентными органами УЕФА и ФИФА. Появление в структуре ФФУ футбольного антикоррупционного прокурора соответствует современному международному тренду борьбы с коррупцией в футболе - проблеме, которую сейчас называют в Украине раковой опухолью игры № 1", - рассказали в ФФУ.

Напомним, Холодницкий стал вице-президентом ФФУ