На Кубке конфедераций впервые отменили гол после просмотра видеоповтора.
Об этом сообщают мировые спортивные СМИ.
Это произошло в первом тайме матча Португалия-Мексика, когда на 21-й минуте защитник португальцев Пепе забил в ворота соперника, но после просмотра повтора выяснилось, что футболист находился в офсайде.
Арбитр встречи аргентинец Нестор Питана отменил взятие ворот сборной Мексики после совещания с видеоассистентами. Защитник сборной Португалии Пепе переправил мяч в сетку, рефери вначале указал на центр поля, но затем прислушался к наушнику, в котором его ассистенты отрапортовали о возможном офсайде.
Видеоповтор показал, что Пепе действительно находился в положении вне игры. Гол не был засчитан. Этот эпизод стоил победы чемпионам Европы, ведь на последней минуте игры они пропустили мяч, упустив три очка, а матч завершился вничью.
Напомним, система видеоповтора была запущена в тестовом режиме в начале марта.