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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Впервые в истории футбола судья отменил гол после видеоповтора

Видео Впервые в истории футбола судья отменил гол после видеоповтора

<span class="label red">Видео</span> Впервые в истории футбола судья отменил гол после видеоповтора
Пепе / Фото из открытых источников

Арбитр встречи аргентинец Нестор Питана отменил взятие ворот сборной Мексики после совещания с видеоассистентами

19.06.17 464
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На Кубке конфедераций впервые отменили гол после просмотра видеоповтора.

Об этом сообщают мировые спортивные СМИ.

Это произошло в первом тайме матча Португалия-Мексика, когда на 21-й минуте защитник португальцев Пепе забил в ворота соперника, но после просмотра повтора выяснилось, что футболист находился в офсайде.

Арбитр встречи аргентинец Нестор Питана отменил взятие ворот сборной Мексики после совещания с видеоассистентами. Защитник сборной Португалии Пепе переправил мяч в сетку, рефери вначале указал на центр поля, но затем прислушался к наушнику, в котором его ассистенты отрапортовали о возможном офсайде.

Видеоповтор показал, что Пепе действительно находился в положении вне игры. Гол не был засчитан. Этот эпизод стоил победы чемпионам Европы, ведь на последней минуте игры они пропустили мяч, упустив три очка, а матч завершился вничью.

Напомним, система видеоповтора была запущена в тестовом режиме в начале марта.

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