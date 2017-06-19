На Кубке конфедераций впервые отменили гол после просмотра видеоповтора.

Об этом сообщают мировые спортивные СМИ.

Это произошло в первом тайме матча Португалия-Мексика, когда на 21-й минуте защитник португальцев Пепе забил в ворота соперника, но после просмотра повтора выяснилось, что футболист находился в офсайде.

Арбитр встречи аргентинец Нестор Питана отменил взятие ворот сборной Мексики после совещания с видеоассистентами. Защитник сборной Португалии Пепе переправил мяч в сетку, рефери вначале указал на центр поля, но затем прислушался к наушнику, в котором его ассистенты отрапортовали о возможном офсайде.

Видеоповтор показал, что Пепе действительно находился в положении вне игры. Гол не был засчитан. Этот эпизод стоил победы чемпионам Европы, ведь на последней минуте игры они пропустили мяч, упустив три очка, а матч завершился вничью.

Напомним, система видеоповтора была запущена в тестовом режиме в начале марта.