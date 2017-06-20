Шансы на проведение реванша Кличко - Джошуа составляют 50 на 50

Лучшего повода завершить карьеру у Кличко может и не быть

Промоутер компании "К2" Том Леффлер сообщил о том, что украинский боксер Владимир Кличко еще не решил, стоит ли ему проводить реванш против британца Энтони Джошуа.

В комментарии Sky Sports, на который ссылаются мировые СМИ, Леффлер отметил, что лучшего повода завершить карьеру у боксера из Украины не будет после такого поединка, который он провел против британца.

"Полагаю, шансы на организацию реванша 50 на 50. Каждый раз, когда я говорю с ним, он настроен по-разному", - добавил промоутер.

Напомним, Усик готов драться против российских боксеров в Москве.