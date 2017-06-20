Ребров будет тренировать футбольный клуб из Саудовской Аравии

Бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров близок к подписанию контракта с клубом "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Aleqt.com.
Ребров подпишет контракт на один год с зарплатой 2,5 млн евро и возможностью продления еще на год.
Украинец сменит швейцарца Кристиана Гросса.
Как сообщает сайт Команда1, помощниками украинца могут стать испанские специалисты, работавшие ранее в "Динамо".
В этом году "Аль-Ахли" занял второе место в чемпионате и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии, где сыграет с иранским "Персеполисом".
"Аль-Ахли" из Джидды — трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель Кубка короля Саудовской Аравии.