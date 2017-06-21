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Главная » Стиль жизни » Спорт » Роналду заплатит 14,8 миллиона евро и не сядет в тюрьму

Роналду заплатит 14,8 миллиона евро и не сядет в тюрьму

Роналду заплатит 14,8 миллиона евро и не сядет в тюрьму
Криштиану Роналду / Фото: sport-xl.net

Всемирно известный футболист обвиняется в неуплате налогов

21.06.17 365
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Лидер мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду решил выплатить 14,8 миллиона евро налоговым службам Испании, чтобы избежать тюремного заключения.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на испанское издание Cope.

Первое заседание суда над Роналду должно состояться 31 июля в 11.00.

У игрока есть 60 дней, чтобы внести необходимую сумму.

Таким образом, он частично признает свою вину и может получить наказание в виде условного срока - до двух лет.

Отмечается, что этот случай считается более тяжким, нежели произошедшее ранее с игроком "Барселоны" Лео Месси. Когда аргентинец уклонялся от налогов, еще не действовали отягчающие нормы в испанском законодательстве, согласно которым за неуплату налогов или сокрытие доходов, превышающих сумму в 600 тысяч евро, нарушителю грозил тюремный срок до шести лет.

Напомним, неделю назад Роналду впервые предъявили обвинение в неуплате налогов. Накануне аналогичное обвинение предъявили экс-главному тренеру "Реала" Жозе Моуриньо, который ныне возглавляет английский "Манчестер Юнайтед". Месяц назад игрок "Барселоны" Лионель Месси получил условный тюремный срок (21 месяц) после аналогичных обвинений со стороны Налоговой службы Испании.

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