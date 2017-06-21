Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Ломаченко - в пятерке лучших боксеров мира

Ломаченко - в пятерке лучших боксеров мира

Ломаченко - в пятерке лучших боксеров мира
Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Рейтинг составил американский журнал The Ring

21.06.17 253
000

Украинский боксер Василий Ломаченко включен в Топ-5 лучших боксеров-профессионалов вне зависимости от весовых категорий в рейтинге авторитетного американского журнала The Ring.

Ломаченко - чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO (2014—2016) и во втором полулёгком весе по версии WBO (2016 - н.в.) на данный момент провел на профессионаьном ринге 9 боев, 8 из которых выиграл (один бой свел вничью).

Возглавляет список Андре Уорд (США). Следом за ним идут Геннадий Головкин (Казахстан), Роман Гонсалес (Никарагуа) и Теренс Кроуфорд (США).

Свой следующий бой Ломаченко должен провести с мексиканцем Орландо Салидо.

Дата и место проведения боя до подписания контракта не разглашаются.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Ребров будет тренировать футбольный клуб из Саудовской АравииШансы на проведение реванша Кличко - Джошуа составляют 50 на 50Украинцы стали чемпионами мира по смешанным единоборствам

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 5637
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 1593
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 13520
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2559
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2526
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2380
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1505
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1777
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 2914
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1846
  1. Замглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовку 4567 / 4861
  2. Ашан купил Караван 3791 / 4187
  3. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 3323 / 4053
  4. Крепкий пацан. Как мэр Днепра пытается следовать заветам Лёни Космоса 3177 / 3467
  5. Освобождение от иллюзий. Как Украина будет реинтегрировать Донбасс 2408 / 2722
  6. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 2205 / 3792
  7. Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера 1963 / 2143
  8. В Киеве продается Президент-Отель 1880 / 2068
  9. Крупнейшая в истории утечка информации произошла в США 1873 / 2086
  10. Керченский мост угрожает национальной безопасности Украины 1812 / 2160
  1. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 49 / 3792
  2. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 34 / 4053
  3. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 13 / 1593
  4. Крепкий пацан. Как мэр Днепра пытается следовать заветам Лёни Космоса 13 / 3467
  5. Замглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовку 13 / 4861
  6. Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера 12 / 2143
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 12 / 11042
  8. Деньги на восстановление инфраструктуры Донбасса выводились "налево" через конвертцентр 10 / 1272
  9. Ашан купил Караван 8 / 4187
  10. В Евросоюзе раскритиковали Луценко за промедление с реформами 5 / 1637
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.