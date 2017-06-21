Ломаченко - в пятерке лучших боксеров мира

Украинский боксер Василий Ломаченко включен в Топ-5 лучших боксеров-профессионалов вне зависимости от весовых категорий в рейтинге авторитетного американского журнала The Ring.
Ломаченко - чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO (2014—2016) и во втором полулёгком весе по версии WBO (2016 - н.в.) на данный момент провел на профессионаьном ринге 9 боев, 8 из которых выиграл (один бой свел вничью).
Возглавляет список Андре Уорд (США). Следом за ним идут Геннадий Головкин (Казахстан), Роман Гонсалес (Никарагуа) и Теренс Кроуфорд (США).
Свой следующий бой Ломаченко должен провести с мексиканцем Орландо Салидо.
Дата и место проведения боя до подписания контракта не разглашаются.