Ребров возглавил футбольный клуб в Саудовской Аравии

Бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров назначен на должность главного тренера "Аль-Ахли" (Джидда, Саудовская Аравия). Об этом сообщает официальный Twitter клуба
Контракт рассчитан на два года. Украинский специалист заменил 62-летнего швейцарца Кристиана Гросса.
"Аль-Ахли" из Джидды — трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель Кубка короля Саудовской Аравии.
В этом году клуб занял второе место в чемпионате и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии, где сыграет с иранским "Персеполисом".
Напомним, 31 мая Сергей Ребров покинул должность тренера "Динамо". Он возглавлял клуб 3 года и добыл пять трофеев - два титула чемпиона Украины, два Кубка и Суперкубок страны