Украинцы завоевали 25 наград на двух крупнейших турнирах по бодибилдингу

В мае на чемпионате Европы украинские атлеты завоевали 17 наград, а в июне на Olympia Amateur - 8

Национальная сборная Украины по бодибилдингу завоевала 25 наград на двух престижнейших турнирах сезона - чемпионате Европы IFBB (Международной федерации бодибилдинга) и соревнованиях Olympia Amateur.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН почетный президент Национальной федерации бодибилдинга Украины, судья международной категории Андрей Долгокир.

В мае на чемпионате Европы украинские атлеты завоевали 17 наград и заняли второе общекомандное место, а в июне на Olympia Amateur - 8 наград.

Кроме того, на июньском турнире впервые двум отечественным атлетам удалось завоевать титул абсолютного чемпиона.

"Результат на этих турнирах говорит сам за себя, - подчеркнул Долгокир. - Он, безусловно, воодушевляет и заставляет настроиться наших атлетов на новые свершения. Дает нам очень большой задел на будущее. Отмечу один факт. На июньском турнире наша федерация стала лучшей в мире из 193-х стран. Это очень большой успех".

Как отметили участники пресс-конференции, в данный момент у украинских спортсменов межсезонье и период отдыха, но уже осенью ведущих бодибилдеров Украины ожидают такие престижные соревнования как Olympia Amateur в Лас-Вегасе (США), Arnold Classic в Барселоне (Испания), мужской чемпионат мира в Испании, женский ЧМ - во Франции, и мировое первенство среди юниоров и ветеранов в Румынии.

