Пас на Балтику. Как Фокус ездил в Финляндию болеть за украинскую сборную и что увидел по пути

90 минут матча пролетают быстро, а ощущение счастья хочется испытывать как можно дольше. Поехав в пресс-тур вместе с украинскими журналистами, Фокус попытался на собственном примере показать, что при правильном подходе, грамотной логистике и хорошей компании ощущение эйфории может длиться дольше

Футбол — не игра, а индустрия. В первую очередь — эмоций. За 90 минут матча болельщики испытывают радость, разочарование, надежду, отчаяние, восторг или гордость. 11 июня, после победы сборной Украины над Финляндией на чемпионате мира по футболу, украинские болельщики испытывали именно гордость. И те, кто сидел дома перед телевизором, и те, кто пил пиво в барах, и особенно те, кто болел на финских трибунах. А это около 400 человек, участников фан-движения "Вірні збірній", инициатором которого выступает "Перша приватна броварня", и ещё столько же прибывших своим ходом.

Но 90 минут пролетают быстро, а ощущение счастья хочется испытывать как можно дольше. Поехав в пресс-тур вместе с украинскими журналистами, чтобы болеть за нашу сборную, Фокус попытался на собственном примере показать, что при правильном подходе, грамотной логистике и хорошей компании ощущение эйфории может длиться дольше, чем 90 минут.

Конечно, в Финляндию можно лететь, можно ехать через Беларусь, а можно добраться и так, чтобы и мир увидеть, и себя показать. Если решите ехать на машине или автобусе, будьте готовы провести пару часов на границе. И дело даже не в безвизе — просто пункт "Рава-Русская" считается одним из наиболее медленных в Украине. Но граница позади, проезжаем 1000 км по территории Польши, Литвы и Латвии и прибываем в пункт назначения №1. Приключение начинается.

Часть 1. Латвия

Где львов от века не бывало, с гербов от всюду смотрят львы

Рига в этом году отпразднует 816-летие. Это единственный город Европы, в котором сосуществуют пять различных религий со своими храмами. И хотя официальной религии в стране нет, большинство верующего населения составляют лютеране. Все главные церкви города протестантские.

Исторический центр Риги, в котором сохранилось множество домов, построенных в югендстиле, — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старый город встретит вас узкими мощёными улочками, в которых много не только средневековых домов, но и уникальных сакральных построек.

СИЛА ЖЕЛАНИЙ. В Риге украинские журналисты загадывают победу нашей сборной — и их желание сбывается

Латыши любят легенды и поучительные истории. Экскурсоводы с радостью рассказывают полную сарказма притчу про Кошкин дом. Владельцем этого дома был один богатый латышский торговец, которого не приняли в Большую гильдию. Он настолько обиделся на такое решение, что на крыше своего дома расположил очень экспрессивные фигуры котов, повёрнутых хвостами к зданию Большой гильдии, таким образом недвусмысленно выражая своё отношение к этому объединению торговцев. Дело дошло до скандала, котов развернули, а купцу наказали больше так не делать. Коты красуются на здании и по сей день.

Именно в Риге было отснято много советских кинолент, ставших впоследствии шедеврами. Здесь находится и дом Шерлока Холмса, и здание из "17 мгновений весны", где была проваленная явка и куда так неосторожно забрёл профессор Плейшнер, не заметив цветка в окне. Теперь в этом здании находится 4-звёздочная гостиница, куда часто селятся любители советского кинематографа, выставляя на окно цветок и привлекая внимание туристов.

Латыши любят пиво. В конце позапрошлого века продукция рижских пивоваров считалась одной из лучших в Европе. В царское время только в Риге и ближайших городах было свыше 700 пивоварен. Считается, что один житель Латвии в среднем выпивает в год 65 литров пива.

Но туристам традиционно предлагают рижский бальзам. В него входят 24 растительных компонента: травы, цветы, листья, корни, почки и ягоды. Его настаивают в дубовых бочонках. По легенде, Екатерина II вылечилась им от простуды во время визита в Ригу, и до сих пор многие считают Рижский бальзам отличным лекарством.

Латыши очень аккуратно относятся к собственной истории. Поэтому памятники завоевателям вы увидите лишь в маленьких двориках, и то на частной территории. Оставили лишь памятник латышским стрелкам — строгий массивный монумент из красного гранита, максимально сгладив споры по поводу его сноса.

МЕСТНЫЕ ХОЗЯЕВА. Эстонские чайки выглядят дружелюбнее украинских

300 тыс. человек в Латвии — так называемые лица без гражданства или попросту неграждане. Такой статус после восстановления независимости Латвии получили бывшие граждане СССР, переселившиеся в республику после 1940 года, а также их потомки. Абсолютное большинство неграждан — русскоязычные. Они не имеют избирательных прав и не могут работать в госуправлении, в том числе служить по контракту в армии, быть полицейскими, адвокатами и фармацевтами.

Получить гражданство эти люди могут с помощью процедуры натурализации — сдав экзамены по латышскому языку и истории страны, а также выучив гимн республики. По результатам исследования Балтийского института социальных наук, многие неграждане воспринимают свой статус как дискриминацию, а сдачу экзамена — как унижение. Сами же латыши говорят, что дело здесь в банальной лени.

Часть 2. Эстония

Самый меткий анекдот про эстонский климат:

— Ты почему не загорел? Ведь такое солнечное лето было!

— Я в тот день работал.

Таллинн — самая маленькая столица из прибалтийских. Многие до сих пор спорят о том, как правильнее писать "Таллинн" — с одной "н" или двумя, сами же эстонцы настаивают на том, чтобы писали с двумя. В этой стране много слов и названий, начинающихся с буквы "Ы". В эстонском языке три степени долготы, поэтому эстонцы считают себя весьма музыкальными. А ещё в эстонском языке нет будущего времени, зато есть три варианта прошедшего.

Из всей Прибалтики Эстония считается наиболее успешной. И не только потому, что здесь был создан Skype, а благодаря правильным и своевременным реформам. Здесь давно введено "электронное правительство" и искоренена бюрократия, любой официальный запрос можно сделать через интернет.

Таллинн — город средневековый, мистический и окутанный легендами. Они здесь повсюду, особенно в старом городе. Самый известный призрак Эстонии — загадочная Белая Дама. Этот добрый призрак помогает влюблённым, повстречаться с ним можно лишь раз в году. В старом городе находится и единственный в мире памятник колодцу, и дом, где сам чёрт играл свадьбу, и монументы безликим монахам. Это место манит магнетизмом даже самых больших прагматиков. Здесь много смотровых площадок, и они обязательны для посещения в любое время года.

А ещё в Таллинне, как и в Риге, множество мест, где стоит загадать желания. "Вірні збірній" загадывали победу сборной Украины по футболу.

РАЙ ДЛЯ ТУРИСТА. Старый город в Риге окутан Средневековьем

Часть 3. Финляндия

Суровая ментальность

В Финляндию из Эстонии можно попасть на пароме. Это отдельное двухчасовое приключение с множеством развлечений на борту: всевозможными барами, живой музыкой, duty-free, открытой палубой и чайками. Птицы голодные, потому и ручные.

Финляндия — страна, в которой жить хоть и дорого, но приятно. На протяжении 2015–2016 годов экономика страны находилась на 2-м месте рейтинга сильнейших экономик мира, а в 2003–2004 годах занимала в нём 1-е место. 80% воды в Финляндии классифицируется как исключительно чистая. Финская вода из-под крана высочайшего качества, и её можно пить по всей стране. В среднем на трёх человек в Финляндии приходится одна сауна (более 2 млн при населении более 5 млн). Вполне нормальным считается на улице встретить оленя или зайца.

Финляндия — мировой лидер по употреблению кофе на душу населения. Согласно официальной статистике, один человек потребляет более 11 кг кофе в год.

Что касается самих финнов, то в подавляющем большинстве они высокие, голубоглазые и спокойные. Их спокойствию поначалу завидуешь, потом удивляешься. При возникшей потасовке при входе на стадион финны спокойно ждут её завершения и невозмутимо продолжают свою работу. В Финляндии конная полиция и, по нашим наблюдениям, большинство полицейских верхом — женщины.

SECURITY GUYS. Конная полиция не покидала украинских фанатов до окончания футбольного матча

Финны не славятся любовью к футболу, поэтому на матч Украина — Финляндия было распродано лишь 60% билетов, а с украинского сектора только ленивый не шутил на тему, что было бы стыдно проиграть в футбол хоккейной команде. Но складывается впечатление, что финнов обидеть сложно. Они абсолютно самодостаточны, довольны и романтичны.

Во-первых, белые ночи создают ореол таинственности, во-вторых, наличие Санта-Клауса невозможно в стране, где у людей закрытая душа. Своего Санта-Клауса финны называют Joulupukki. Он реально существует и обитает в Корватунтури. У него имеется офис и почтовый ящик, куда письма приходят 365 дней в году. У Joulupukki даже паспорт гражданина Финляндии имеется, а вместо даты рождения в нём написано "давным-давно". Но чтобы познакомиться с ним, сюда надо приезжать зимой.

Фото: Перша Приватна Броварня, Ростислав Рипка