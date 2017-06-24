Планеристы на виражах. Как летать на самолёте без мотора

Планеристы — люди не суеверные. Каких-либо примет или правил — что можно делать перед полётом, а что ни в коем случае — у них нет. Чистая прагматика: никакого алкоголя, наркотиков, обязательный осмотр у врача на базе и панамка с водой в жаркую погоду

Этот вид спорта называют воздушным сёрфингом или воздушными шахматами. Он экстремальный и экологичный. Притом не слишком популярный в Украине. Серьёзно им занимаются около 30 человек. Речь идёт о планеризме.

Ближайший к Киеву планерный клуб в Киево-Святошинском районе. В селе Бузовая каждый покажет дорогу к аэродрому. За много лет местные жители привыкли к самолётам, постоянно кружащим над их огородами. Кто-то их уже не замечает, кто-то не прочь полюбоваться виражами.

Аэродром в Бузовой ничем не похож на Жуляны или Борисполь. Он скорее как огромное поле для гольфа: всюду аккуратно выстрижена трава, никаких лишних построек, знаков и столбов. С краю рядами стоят небольшие планеры, похожие на игрушечные.

Впечатление мультяшного создает и буксировщик, который поднимает их в небо.

— Планер — летательный аппарат без мотора. Его присоединяют тросом к самолёту-буксировщику, и тот поднимает его в небо на определённую высоту. Затем они разъединяются, и дальше планер движется по своему маршруту. Мастерство пилота в том, чтобы уметь ловить восходящие потоки воздуха, — поясняет Леонид Козаченко, президент Федерации планерного спорта Украины.

Чемпионка мира Валентина Топорова не один десяток лет в планерном спорте. Рассказывает, что ищет эти самые восходящие потоки по цвету облаков.

— Единственный указатель — тёмная сторона облака. Под ней обязательно действует поток. Обычно он сильней, чем мне кажется на подходе к облаку, — рассматривая карту воздушных масс, говорит она.

Планерным спортом увлекается и сын Валентины. Кстати, молодёжи в планеризме мало. Большинство спортсменов старше 40 лет. Это связано с уровнем затрат. Если ты член клуба, взнос за сезон — 200 долларов, а каждый подъём стоит 300 гривен. При этом нужно заниматься обслуживанием самолёта и аэродрома. Если вы просто хотите подняться в небо с инструктором, придётся заплатить 1500 гривен.

— Для многих молодых людей это существенная сумма. Задерживаются единицы, поскольку тут нужно проводить каждые выходные. Если я не полетаю зиму, теряю квалификацию. Человеку же, который только учится, необходимо набрать не меньше 40 лётных часов. Сейчас сложно найти тех, кто так серьёзно отнесётся к делу, — разводит руками Козаченко.







Трус покоряет небо

Я как раз решила подойти к делу со всей серьёзностью. Интересно ведь, как это — сёрфить по воздуху. Притом что у меня патологическая трусливость. Боюсь всего: скорости, глубины и высоты. Предел моей смелости — встать на стул. Выше уже страшно. А тут любопытство зашкаливает.

Бланик стоит на земле. Я и пилот Антон Воронин рядом.

— На моей памяти за 13 лет парашют никому не понадобился. Но в случае экстренной ситуации его нужно дёргать один раз. Запаски нет, — инструктирует пилот.

Дальше он показывает: основной рычаг для управления, станция связи с диспетчерской, приборная панель. Тому, кто в летательном аппарате первый раз, ничего трогать нельзя. Максимум открыть форточку и "кондиционер" — задвижку на лобовом стекле, которая впускает внутрь воздух. Обязательный элемент — отработка эвакуации. При экстренной ситуации открываешь "фонарь" — стеклянный купол, и выпрыгиваешь, естественно, не забыв предварительно отвязаться от кресла.

Что показательно: планеристы — люди не суеверные. Каких-либо примет или правил, что можно делать перед полётом, а что ни в коем случае, — у них нет. Чистая прагматика: никакого алкоголя, наркотиков, обязательный осмотр у врача на базе и панамка с водой в жаркую погоду.

Планер соединяют с буксировщиком. Они разгоняются. Момент отрыва не чувствуется. Только видишь, как поля и огороды жителей Бузовой очерчиваются в прямоугольники.

Когда самолёт набирает 600 метров высоты, он отсоединяется. Дальше планер парит сам. Беззвучно. Слышен только шум воздуха за бортом.

— Как-то раз на меня пытался напасть орёл. Я летел сзади и, по-видимому, напугал его. Птица начала защищаться и пробовать пойти в атаку. Однако быстро соотнесла размеры и ушла в сторону, — вспоминает Антон.

Тем временем он делает "невесомость" — резкое движение вниз и обратно вверх — и манёвр — наклон вправо. Не верится, что машина может это при такой примитивной механике и при этом не имея ни капли топлива.







Бланики, в принципе, могут выписывать все фигуры пилотажа — петли, бочки, штопоры и прочее. Однако сейчас это запрещено из-за изношенности аппарата.

Над Бузовой мы кружили около 20 минут. Но возможности планеров значительно больше. Они могут пролететь до 700 километров по заданному маршруту. Для примера, это как из Киева в Донецк. Рекорд украинцев — 750. Некогда спортсмены летали в Севастополь и обратно. По времени — порядка 7 часов в одну сторону.

Я ожидала жёсткой посадки. С грохотом, тарахтением, ударами о землю. Но нет — довольно плавно, совсем не трясёт и голова не кружится. Хочется обратно в небо. Уверенность пилота полностью подавила мою боязнь высоты.

— Ну как, понравилось? — интересуется Валентина Топорова, которая как раз готовится к взлёту.

Расплываясь в улыбке, киваю.

Уже на земле я узнала о том, что 10 июня в Ровенской области разбился планер. 51-летнему инструктору стало плохо, он потерял сознание и аппарат остался без управления. Пассажир — девушка, 25 лет, в панике не сориентировалась и не выпрыгнула. В итоге двое погибших при падении самолёта с высоты. Минутой памяти по погибшему товарищу киевские планеристы открыли 65-й чемпионат Украины по планеризму, который проходит на аэродроме Бузовая до 1 июля.