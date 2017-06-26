Свитолина сохранила пятое место в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой пятое место в обновленном рейтинге WTA. Об этом сообщает Укринформ.

На прошлой неделе Свитолина приняла участие в турнире серии WTA Premier в Бирмингеме, однако не смогла набрать очки, проиграв во втором круге 102-му номеру мирового рейтинга Камиле Джорджи из Италии. Украинка получила травму, из-за чего играла с сильной болью в ноге и теперь рискует пропустить Уимблдон.

Что же касается других украинок, то Леся Цуренко, которая не смогла преодолеть первый раунд соревнований в Бирмингеме, потеряла одну позицию и теперь занимает 35-ю строчку в рейтинге WTA. Екатерина Бондаренко, в свою очередь, опустилась сразу на десять пунктов и остановилась на 111-м месте.

В первой тройке рейтинга без изменений. На пермо месте находится немка Анжелик Кербер. На втором месте ­ Симона Халеп из Румынии, чешка Каролина Плишкова ­ третья.

Напомним, Элинга Свитолина впервые в своей карьере и в истории Украины заняла пятое место в рейтинге WTA 12 июня.