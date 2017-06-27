Бэйл останется в "Реале"

Как минимум - еще на один сезон

В мадридском "Реале" развеяли слухи о том, что этим летом команду покинет ее самый дорогой футболист валлиец Гарет Бэйл.

По сообщению местной прессы, боссы клуба приняли решение сохранить 27-летнего полузащитника как минимум еще на один сезон.

Тренерский штаб считает Гарета Бэйла "неприкасаемым футболистом основного состава". Главный тренер команды Зинедин Зидан уже заявил, что рассчитывает на валлийца в новом сезоне.

Напомним, ранее в СМИ неоднократно сообщалось о том, что самым дорогим футболистом в истории "Реала" интересуются французский "ПСЖ" и английский "Манчестер Юнайтед". Действующий контракт Бэйла с "королевским" клубом рассчитан до 2022 года.