Бэйл останется в "Реале"

В мадридском "Реале" развеяли слухи о том, что этим летом команду покинет ее самый дорогой футболист валлиец Гарет Бэйл.
По сообщению местной прессы, боссы клуба приняли решение сохранить 27-летнего полузащитника как минимум еще на один сезон.
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Тренерский штаб считает Гарета Бэйла "неприкасаемым футболистом основного состава". Главный тренер команды Зинедин Зидан уже заявил, что рассчитывает на валлийца в новом сезоне.
Напомним, ранее в СМИ неоднократно сообщалось о том, что самым дорогим футболистом в истории "Реала" интересуются французский "ПСЖ" и английский "Манчестер Юнайтед". Действующий контракт Бэйла с "королевским" клубом рассчитан до 2022 года.