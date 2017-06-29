Из киевского "Динамо" уходит Гладкий

Нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Гладкий ушел из клуба и ищет новое место работы.
Об этом передает канал "Футбол 1".
Форвард прекратил сотрудничество с футбольным агентом Вадимом Шаблием и сейчас самостоятельно ищет новый клуб. "Динамо", с которым у Гладкого осталось еще два года контракта, хочет расстаться с нападающим.
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Вторую часть прошлого сезона Гладкий провел в "Карпатах". После возвращения в Киев Александра не позвали на сбор с первой командой, и он начал тренироваться с молодежным составом киевлян.
Напомним, Марко Девич хочет завершить карьеру.