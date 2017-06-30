Адвокат Винус Уильямс заявил, что его подзащитная не виновна в смертельном ДТП

В полиции считают, что теннисистка нарушила правила пересечения перекрестков

Знаменитая американская теннисистка Винус Уильямс стала виновницей ДТП, в результате которой погиб человек.

По данным полиции, 9 июня Уильямс на Toyota Sequoia ехала через перекресток в Палм Бич Гарденс (Флорида), когда в нее врезалась машина Hyundai Accent, сообщает мировые СМИ.

Пассажир, который находился в Hyundai Accent получил серьезные травмы и умер в больнице через две недели после ДТП. У его супруги обнаружены переломы и другие повреждения.

В полиции считают, что Уильямс нарушила правила пересечения перекрестков, не уступив дорогу Hyundai.

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Адвокат спортсменки Малкольм Гуннингхен заявил, что она не виновна в произошедшем.

По его словам, Уильямс выехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора, скорость ее машины не превышала 5 миль (8 км) в час.

"Это был несчастный случай, Винус уже выразила глубокие соболезнования семье погибшего", - сообщил адвокат, отметив, что его подзащитной не предъявляли никаких обвинений.

Напомним, депутат Барна признал свою вину в ДТП в Киеве.