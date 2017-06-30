Ломаченко проведет следующий бой с колумбийцем Марриагой

Украинский боксер Василий Ломаченко сразится с Мигелем Марриагой из Колумбии. Об этом сообщает Boxingnews.
"Следующим соперником чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (8-1, 6 КО) станет колумбиец Мигель Марриага (25-2, 21 КО).
Бой состоится 5 августа в Лос-Анджелесе.
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Напомним, 9 апреля 2017 года украинец Василий Ломаченко отстоял титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), выиграв техническим нокаутом в 10-м раунде в пуэрториканского американца Джейсона Сосу на вечере бокса, который проходил в американском Оксон-Хилле.