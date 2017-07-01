В Киеве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике

Столица Украины примет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020-м году.
Об этом сообщает Европейский союз гимнастики.
Киев уже принимал подобный турнир в 2004-м году.
Также в Киеве проходил чемпионат мира-2013.
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Кроме того, в столице Украины ежегодно (с перерывом в 2014-2016 годах) проходит престижный международный турнир "Кубок Дерюгиной".
Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2017 прошел в мае в Будапеште (Венгрия).