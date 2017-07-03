Джон Терри ушел в "Астон Виллу"

Защитник сборной Англии Джон Терри в ближайшие часы подпишет контракт с "Астон Виллой".
Об этом сообщают мировые спортивные СМИ.
После завершения контракта с "Челси" легендарный защитник решил не завершать карьеру, а поиграть на профессиональном уровне.
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В итоге, 36-летний Терри согласился стать игроком "Астон Виллы", которая будет платить защитнику 3 млн фунтов в год.
Напомним, Джон Терри провел всю карьеру в "Челси". В 1998 году он сыграл свой первый матч за "аристократов", экс-капитан лондонского клуба провел за "синих" 489 матчей и забил 41 гол.