Сборная Украины выиграла волейбольную Евролигу

Украинская мужская сборная по волейболу стала лучшей по итогам Евролиги.
Как сообщает Sport Arena, в финальном матче турнира наша команда победила сборную Македонии со счетом 3:1 после того, как в предыдущей стадии одолел Швецию (3:2).
Тем самым украинская команда выиграла первенство с первой попытки, что стало высшим ее достижением за 26 лет независимости страны. Сине-желтые завоевали путевку в Мировую лигу, но пока неясно, будут ли они подавать заявку в элиту.
Напомним, Усик будет драться в боксерской Лиге чемпионов.