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Главная » Стиль жизни » Спорт » Сборная Украины выиграла волейбольную Евролигу

Сборная Украины выиграла волейбольную Евролигу

Сборная Украины выиграла волейбольную Евролигу
Иллюстративное фото

Это стало высшим достижением нашей команды за 26 лет независимости страны

03.07.17 194
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Украинская мужская сборная по волейболу стала лучшей по итогам Евролиги.

Как сообщает Sport Arena, в финальном матче турнира наша команда победила сборную Македонии со счетом 3:1 после того, как в предыдущей стадии одолел Швецию (3:2).

Тем самым украинская команда выиграла первенство с первой попытки, что стало высшим ее достижением за 26 лет независимости страны. Сине-желтые завоевали путевку в Мировую лигу, но пока неясно, будут ли они подавать заявку в элиту.

Напомним, Усик будет драться в боксерской Лиге чемпионов.

 

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