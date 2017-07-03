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Главная » Стиль жизни » Спорт » Наши дзюдоисты завоевали три медали на турнире Гран-при в Китае

Наши дзюдоисты завоевали три медали на турнире Гран-при в Китае

Наши дзюдоисты завоевали три медали на турнире Гран-при в Китае
Георгий Зантарая / Фото: judoinside.com

На счету украинских спортсменов – два серебра и одна бронза

03.07.17 57
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В китайском городе Хух-Хото завершились соревнования серии Гран-при, по итогам которых сборная Украины завоевала три награды.

Об этом сообщает Xsport.

В первый день турнира бронзу завоевала 16-летняя украинка Дарья Белодед (в категории до 48 кг).

В схватке за третье место чемпионка Европы-2017 иппоном победила другую украинку Марину Черняк.

Белодед на пути в бронзовый финал проиграла итальянке Франческе Милани, а затем за счет меньшего количества предупреждений победила китаянку Шуген Ву.

Чемпион Европы-2017 по дзюдо Георгий Зантарая (до 66 кг) завоевал серебро турнира Гран-при. В 1/4 финала украинец прошел корейца Ким Лимхвана. В 1/2 финала он также победил монгола Алтансуха Довдона.

В финале украинец встречался с россиянином Якубом Шамиловым и уступил.

Наконец, еще одну серебряную медаль принесла в категории свыше 78 килограмм наша Елизавета Каланина. Она дошла до финала, где уступила кореянке Хан Ми Джин.

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