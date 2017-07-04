"Барселона" продлит контракт с Месси до 2022 года

Испанский футбольный клуб "Барселона" 15 июля объявит о продлении контракта с аргентинским форвардом Лионелем Месси до 2022 года, сообщает "Р-Спорт".
Отметим, нынешнее соглашение между 30-летним игроком и клубом истекает в 2018 году.
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Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу лично провел переговоры с отцом аргентинца Хорхе Месси, и стороны уладили все детали нового контракта.
Напомним, Месси пять раз признавался лучшим футболистом мира, в составе "Барселоны" он восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году.