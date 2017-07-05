Сегодня, 5 июля, киевское "Динамо" начало продажу абонементов на домашние матчи команды в сезоне 2017/2018.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В клубе подробно объяснили, какие льготы болельщикам дают сезонные абонементы.

Характеристики абонемента

Сезонный абонемент представляет собой пластиковую карту с индивидуальным номером и серией. Абонемент действителен в течение всего футбольного сезона 2017/18 гг. и дает право владельцу посещать все домашние матчи клуба "Динамо" в чемпионате Украины и Кубке Украины (кроме финала), а также получать скидки.

Преимущества владельцев абонементов

Экономия времени на приобретение билетов на каждый домашний матч "Динамо";

Персональное место на стадионе НСК "Олимпийский" на все матчи Чемпионата и Кубка Украины (кроме Финала);

Первоочередное право приобретения билетов на еврокубковые матчи на место, которое указано в абонементе, со скидкой 15%;

Участие в розыгрыше призов и программах лояльности, организованных клубом и его партнерами и спонсорами;

Скидки на приобретение клубной атрибутики в фирменных магазинах ФК "Динамо" (Киев). Размер скидок колеблется от 5% до 15% в зависимости от категории товара;

Участие в коалиционной программе лояльности "Друзья Динамо". Список партнеров, привилегий и скидок представлены на официальном сайте ФК "Динамо" (Киев);

Страхование каждого болельщика во время посещения матчей.

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Скидки на абонементы

При покупке абонементов до 1 августа действует скидка в размере 10% от их стоимости.

Владельцы абонементов на второй этап Чемпионата Украины сезона 2016/17 получат скидку 15% на абонементы сезона 2017/18.

Абонементы для фан-групп – создай свой собственный фан-клуб "Динамо".

Если вы покупаете 20 и более абонементов одновременно, вы можете стать мини фан-клубом "Динамо", получив официальное название;

Приоритетное право приобретения абонементов на следующий сезон (на те же места или новые, при покупке такого же количества абонементов или более);

Участие в социальных проектах ФК "Динамо" (Киев).

Каждый болельщик, покупая абонемент на три и более сезона подряд на одно и то же место, получает право на табличку на именное кресло. Информация для таблички выбирается самим болельщиком и согласовывается с клубом (фамилия, имя или собственно футбольное прозвище);

Покупая абонемент на три и более сезона подряд на одно и то же место, в дальнейшем болельщик может рассчитывать на дополнительные скидки от ФК "Динамо" (Киев).

Где можно приобрести абонементы?

В кассах стадиона НСК "Олимпийский" (на Троицкой площади, возле станции метро "Олимпийская") с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) и в субботу-воскресенье с 11:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

В клубном офисе (ул. Грушевского, 3, стадион "Динамо" им. В. Лобановского) с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Корпоративные ложи

Кроме абонементов, в новом сезоне можно приобрести корпоративные ложи на НСК "Олимпийский" на домашние матчи Чемпионата и Кубка Украины с участием ФК "Динамо" Киев.

Корпоративные ложи – уникальные помещения вместимостью 12 и 24 человек для комфортного просмотра матчей любимой команды.

Покупая корпоративные ложи, вы получаете следующий набор услуг:

билеты на просмотры матчей по количеству мест в ложе;

ресторанное питание в ложе;

услуги официантов и хостес;

парковка на подземном паркинге стадиона.

Напомним, из киевского "Динамо" уходит Гладкий.