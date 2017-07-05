Ярмоленко слишком много просит денег у "Ромы"

Футболист "Динамо" в римском клубе хотел бы зарабатывать 3 млн евро в год плюс бонусы

Итальянская "Рома" может отказаться от попыток приобрести нападающего "Динамо" Андрея Ярмоленко из-за его финансовых запросов.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Football Italia.

В данный момент украинский футболист имеет оклад в 2 млн евро в год, тогда как в римском клубе хотел бы зарабатывать 3 млн евро в год плюс бонусы.

"Рома" не может позволить себе платить такие деньги потенциальному новичку. Вице-чемпион Италии уже контактировал с "Динамо" по поводу возможного трансфера, который оценивается в 17 млн евро без учета бонусов.

Напомним, "Барселона" продлит контракт с Месси до 2022 года.