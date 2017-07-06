Немцы подвинули бразильцев с первого места в мировом футбольном рейтинге

ФИФА опубликовала июльский рейтинг национальных команд.

Сборная Украины с 843 очками поднялась с 37-го на 25-е место в списке. Этому помогла победа над Финляндией (2:1) в отборе на ЧМ-2018.



Главное изменение в рейтинге - выход команды Германии с третьей на первую строчку после победы на Кубке Конфедераций, который завершился 2 июля.

Лидерство потеряла сборная Бразилии, ставшая второй. Это, в свою очередь, привело к тому, что Аргентина опустилась на третью позицию.



Среди других изменений в топ-10 команд отметим выход Португалии на четвертое место, Швейцарии - на пятое, Польши - на шестое. Позиции с седьмой по десятую занимают: Чили, Колумбия, Франция и Бельгия.

Напомним, ФК "Динамо" Киев начал продажу абонементов на сезон 2017/2018.