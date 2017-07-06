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Главная » Стиль жизни » Спорт » Мировой рейтинг по маунтенбайку возглавила украинка

Мировой рейтинг по маунтенбайку возглавила украинка

Мировой рейтинг по маунтенбайку возглавила украинка
Яна Беломоина / Фото: facebook.com/olympicua

Яна Беломоина поднялась на вершину рейтинга в дисциплине "Cross-country Olympic"

06.07.17 146
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Украинская спортсменка по маунтенбайку Яна Беломоина благодаря удачным выступлениям на этапах Кубка мира возглавила мировой рейтинг в дисциплине "Cross-country Olympic".

Как сообщает Международный союз велосипедистов, у Беломоиной в личном зачете 2001 бал, и украинка сместила в рейтинге бывшего лидера списка швейцарку Йоланду Нефф (1838 баллов).

На третьей строчке - представительница Польши Майя Влошчовская (1690 баллов).

Напомним, на минувшей неделе Беломоина выиграла очередной этап Кубка мира по маунтенбайку, который проходил в Андорре. Ближайший этап соревнований состоится 8-9 июля в Швейцарии.

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