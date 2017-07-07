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Фото Усик может стать обладателем эксклюзивного чемпионского пояса

<span class="label red">Фото</span> Усик может стать обладателем эксклюзивного чемпионского пояса
Александр Усик / Фото: a-usyk.com

WBC вручит собственный "бриллиантовый" пояс

07.07.17 43
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Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик, который примет участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в случае победы в турнире получит эксклюзивный чемпионский пояс от Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает сайт klitschko-brothers.com.

WBC представил свою награду победителю Всемирной боксерской суперсерии – "бриллиантовый" чемпионский пояс. Этот пояс вручается в очень редких случаях и только в боях выдающихся боксеров.

"Предстоящий турнир – сражение лучших бойцов дивизиона, – прокомментировал предстоящее событие президент WBC Маурисио Сулейман. – Легких боев не будет, и кто бы ни победил, он будет считаться одним из лучших боксеров в мире. Поэтому мы гордимся тем, что WBC также представлена в турнире, на кону в котором будет стоять высшая награда нашей организации".

Свое участие в турнире подтвердили чемпионы мира в крузервейте по разным версиям – Александр Усик (WBO), Майрис Бриедис (WBC), Мурат Гассиев (IBF) и Юниер Дортикос (WBA Regular), а также Марко Хук, Дмитрий Кудряшов и Кшиштоф Влодарчик. По неофициальной информации, свое согласие на выступление в турнире дал и Кшиштоф Гловацки.

Жеребьевка турнира пройдет 8 июля в Монако, а чемпионы мира по разным версиям при ее проведении будут сеяными. Турнир пройдет по олимпийской системе. Четвертьфинальные поединки запланированы на сентябрь/октябрь нынешнего года, полуфиналы – на начало 2018, а финал состоится в мае следующего года.

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