Украинские "Олимпик" и "Александрия" узнали своих возможных соперников по Лиге Европы

Украинские клубы "Олимпик" и "Александрия", которые стартуют в третьем раунде Лиги Европы, узнали своих возможных соперников по турниру.
Они попали в список несеянных команд третьего раунда. Это означает, что подопечные Санжара и Шарана могут провести матчи например с "Миланом", "Атлетиком", "Эвертоном", "Фенербахче", "Спартой", "Бордо" или "Марселем".
Возможные соперники украинских клубов:
Атлетик" (Испания)
"Фенербахче" (Турция)
"Спарта" (Чехия)
"Милан" (Италия)
ПСВ (Голландия)
"Брага" (Португалия)
"Гент" (Бельгия)
ПАОК (Греция)
"Бордо" (Франция)
"Эвертон" (Англия)
"Марсель" (Франция)
"Динамо" Загреб (Хорватия)
"Фрайбург" (Германия)
"Аустрия" (Австрия)
"Панатинаикос" (Греция)
"Маритиму" (Португалия)
"Сьон" (Швейцария)
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль)/КР (Исландия)
"Галатасарай" (Турция)/"Эстерсунн" (Швеция)
"Астра" (Румыния)/"Зира" (Азербайджан)
"Митьюлланд" (Дания)/"Ференцварош" (Венгрия)
"Хайдук" (Хорватия)/"Левски" (Болгария)
"Динамо" Минск (Беларусь)/"Работнички" (Македония)
"Лех" (Польша)/"Хеугесунн" (Норвегия)
"Аполлон" (Кипр)/"Заря" (Молдова)
"ХИК (Финляндия)/ "Шкендия" (Македония)
"Млада Болеслав" (Чехия)/"Шемрок Роверс" (Ирландия)
Напомним, "Манчестер Юнайтед" купил Лукаку.